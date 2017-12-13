На украинско-польской границе введут совместный таможенный контроль - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил о достижении договоренности с польским коллегой о введении совместного таможенного контроля на украинско-польской границе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Республики Польша Анджеем Дудой сегодня в Харькове.

"Мы договорились, например, на межправительственном уровне, мы введем совместный таможенный контроль, как эффективное средство борьбы с коррупцией и контрабандой", - заявил он.

"Чем быстрее мы это сделаем - тем лучше, это будет упрощать после введения безвизового режима контакты между людьми. Это именно то, чего я хочу и ищут наши народы", - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, ранее ГФС сообщала, что новая система пограничного и таможенного контроля, которая упрощает и сокращает время пересечения границы, будет введена на пунктах пропуска "Новые Яриловичи" (граница с Беларусью) и "Краковец" (граница с Польшей).