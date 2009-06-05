МАУ начинает выполнять прямые регулярные рейсы Киев–Ницца

Завтра, 6 июня, авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) открывает прямое регулярное воздушное сообщение между Киевом и Ниццей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе авиакомпании, рейсы будут выполняться на современных среднемагистральных авиалайнерах «Боинг-737» с эконом- и бизнес-классами обслуживания. На протяжении летнего сезона рейсы будут выполняться два раза в неделю – по вторникам и субботам.

Напомним, авиакомпания МАУ обеспечивает также воздушное сообщение со столицей Франции – Парижем, куда прямые рейсы выполняются ежедневно до трех раз в день.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – один из лидеров рынка международных авиаперевозок Украины. Основанная в 1992 году, МАУ стала одним из первых украинских авиаперевозчиков с привлечением иностранного капитала.

МАУ также является первой авиакомпанией на территории СНГ, начавшей эксплуатацию самолетов «Боинг-737». На данный момент флот МАУ состоит из 17 самолетов «Боинг 737-300/400/500».

Маршрутная сеть МАУ и авиакомпаний-партнеров соединяет Украину с более 3 тыс. пунктами мира. Авиакомпания выполняет собственные регулярные рейсы в Лондон, Париж, Амстердам, Брюссель, Берлин, Франкфурт, Вену, Цюрих, Рим, Милан, Мадрид, Барселону, Лиссабон, Хельсинки, Дубаи, Кувейт, Абу-Даби, Тбилиси, Монастир, Пулу, Дубровник, Ниццу, Львов, Ивано-Франковск, Харьков, Луганск, Ужгород, Днепропетровск, Одессу и Симферополь.

Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Акционеры МАУ: Фонд государственного имущества Украины – 61,6%, Austrian Airlines – 22,5%, компания Aer Cap – 6% и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) - 9,9%.