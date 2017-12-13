В Фискальной службе посчитали, насколько подешевеют электрокары (инфографика)

С 1 января 2018 года отменяется НДС и акцизный налог на ввоз на таможенную территорию Украины транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями, сообщает пресс-служба ДФС.

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Отмечается, что в настоящее время ожидается подписание соответствующего законопроекта президентом Украины.

В ГФС отметили, что импорт электроавтомобилей с 2016 года уже был освобожден от уплаты ввозной пошлины. В 2016 году объемы ввоза таких транспортных средств составили 2274 штук. В течение 11 месяцев 2017 года импорт увеличился на 13% - до 2676 штук. В бюджет было уплачено 82,37 миллиона гривен НДС и 115,6 миллиона гривень акциза.

С новой Tesla S, минимальная таможенная стоимость которой составит 103,6 тысячи долларов, необходимо было бы уплатить почти 566,5 тысячи гривень пошлины.