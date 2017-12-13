В Киеве завтра изменят маршрут автобусов из-за чествования ликвидаторов аварии на ЧАЭС

В Киеве завтра, 14 декабря, будет изменен маршрут движения автобусов № 45 в связи с проведением мероприятий ко Дню чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Читайте такжеКак сегодня выглядят заброшенный город Припять и действующая ЧАЭС (фоторепортаж)

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальное предприятие «Киевпасстранс».

«В четверг, 14 декабря, с 7:00 вносятся изменения в движение автобусов маршрута № 45 в связи с проведением мероприятий возле знака «Воинам Чернобыля» и мемориального кургана «Героям Чернобыля», - говорится в сообщении.

Движение автобусов маршрута № 45 в направлении станции метро «Харьковская» будет организовано с изменениями: станция метро «Дарница» - ул. Попудренко - ул. Бажова - ул. Красноткацкая - ул. Строителей - пр. Юрия Гагарина (без заезда на пр. Мира) - Харьковское шоссе, далее - по действующему маршруту.

На время проведения мероприятий автобусы будут проезжать мимо остановки «ул. Тампере» в направлении станции метро «Харьковская» для высадки и посадки пассажиров.

Указанные изменения будут продолжаться до окончания мероприятий.