"Это сплошной чемпионат по автогонкам": журналисты попытались ездить по Киеву по новым ограничениям скорости

Новые правила дорожного движения, что ограничивают скорость в городах 50 км/ч, еще не вступили в силу, а кое-кто из киевлян уже приучает себя к медленной езде. Потренироваться ездить так, чтобы не получить штраф в 3400 гривен, решили и журналисты, говорится в сюжете ТСН.

Киевлянин Эльдар уже вторую неделю ездит по-новому – на скорости 50 плюс разрешенные 9 превышения. И чувствует себя не добросовестным водителем, который выполняет действующее требование скорости в 60 км\ч, а препятствием на дороге.

"Это не Киев – это сплошной чемпионат по автогонкам", - комментирует он сигналы позади себя. Эльдар почувствовал преимущества медленной езды – у него уменьшились расходы на топливо, и, как не странно, он меньше стоит в пробках.

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Журналисты два дня подряд проехали одинаковым маршрутом в то же время – только один раз согласно новых требований, а второй привычным для современного Киева стилем. Оказалось, что на 7-километровой дистанции северной кольцевой дороги скорость 59 км/ч дает результат 11 минут, тогда как на 79 км\ч можно сэкономить 4 минуты. А на 18 км при городском трафике разница составляет полчаса: 1:10 на скорости 50 км/ч против 0:40 на режиме без воздержания.

Надежды водителей – только на городскую власть, которая может выделить отдельные автодороги под особый скоростной режим. "Не надо дурака включать, а в тех местах, где нет людей, огражденная трасса – я думаю, можно ехать спокойно 80", - говорят они. Дороги с несколькими полосами и отбойниками – это та самая кольцевая, проспекты Победы и Бажана, а также Броварское, Столичное и Набережное шоссе.

Городская власть может согласовать с полицией отдельные скоростные ограничения для этих участков. Однако случится ли это, пока неизвестно. Как непонятным остается механизм наказания нарушителей, который до сих пор не оформлен законодательно.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины снизит с 1 января 2018 года максимально разрешенную скорость движения транспортных средств в населенных пунктах до 50 км/ч с нынешних 60 км/час.