Стояли в холоде и без еды: новый вагон "Укрзализныци" сломался во время первого рейса в Австрии

В столице Австрии, в понедельник, 11 декабря сломался поезд "Вена - Киев", из-за чего украинцы вынуждены были после 16-часового ожидания добираться своим ходом домой. Об этом сообщает ТСН.

"Укрзализныця" запустила международный маршрут недавно, 10-го декабря. Вагоны обещали изготовить на отечественном предприятии, чтобы они были приспособлены к ширине колеи европейских железных дорог.

Однако уже в первый рейс у вагона возникли проблемы и украинцам, застрявшим за границей пришлось возвращаться другими способами.

Как рассказала одна из пассажирок поезда, через 15 минут после отбытия от станции в Вене поезд остановился из-за повреждения линий электропередач. И в то время как других пассажиров забрали автобусы, чтобы отвезти их в отель, украинцы были вынуждены ночевать в поезде.

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"Наш вагон отогнали туда, где они отстаиваются и нас просто оставили в вагоне, где было ни еды, ни нормальных условий, ни отопления", - рассказала она.

Вагон простоял всю ночь, примерно до 7 часов утра и потом опять двинулся, якобы, по маршруту, но украинский прицепной вагон не выдержал и у него загорелись колодки.

"Началось задымление, чуть ли не пожар. Мы были там одни, тянули только наш украинский вагон, потому что, всех остальных пассажиров забрали автобусы", - рассказывает пасажирка.

По ее словам, проводники предлагали только чай, хотя в стоимость билетов был включен завтрак.

"Мы просили предоставить нам автобус, чтобы нас довезли хотя бы до границы или в Вену, но нам отказали. Мы отъехали всего на 50 км от Вены", - рассказала пассажирка, отметив, что всего вагон простоял 16 часов.

Доставить пассажиров в Киев обещали только на следующий день другим поездом, поэтому домой люди добирались своим ходом.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря, поезд "Интерсити", следовавший в Киев из Харькова, внезапно сломался.