В Киеве для борьбы с заторами устанавливаются электронные табло

Впервые в Украине на автомобильных дорогах Киева проводится установка электронных табло и управляемых дорожных знаков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, презентовал систему первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС.

По его словам, это уникальная комплексная система, которая оснащена всеми необходимыми датчиками для сбора информации об интенсивности транспортных потоков и прогнозирования мест возможных транспортных заторов.

«В ходе введения системы устанавливаются не только информационные электронные табло с управляемыми дорожными знаками, но и придорожные метеостанции, камеры видеонаблюдения и фотофиксации, детекторы мониторинга транспортных потоков. Электронное табло, которое мы презентовали на Столичном шоссе, - это лишь часть большой автоматизированной системы управления транспортом, за введение которой мы взялись по поручению Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО полтора года назад», - сказал Д.БАСС.

Он объяснил, что все информационные табло будут подключены к единому центру управления, который вскоре начнет работать на улице Богдана Хмельницкого, 54. В центр управления будет поступать информация от датчиков и видеокамер, которые фиксируют интенсивность транспортных потоков. На основе этих данных система сможет прогнозировать вероятность транспортных заторов. Информация, которая поступила в центр управления, будет обрабатываться интеллектуальной компьютерной системой, которая в случае необходимости будет менять информацию на электронных табло.

«Сейчас центр управления работает в тестовом режиме, уже смонтировано свыше 30 табло, которые начнут работать этим летом, тогда же мы запустим и Центр управления. Всего необходимо установить 93 табло, которые будут размещены на центральных автомагистралях города и подъездах к нему. Самое главное, что в такие комплексы будут вмонтированы видеокамеры, с помощью которых можно отслеживать транспортные потоки и соответственно изменять алгоритм работы светофоров, чтобы ликвидировать заторы”, - подчеркнул Д.БАСС.

Кроме того, по его словам, внимание будет уделяться транзитному транспорту, ведь ежедневно в Киев въезжает 250 тыс. транзитных автомобилей, и важно направить этот поток так, чтобы он не создавал заторы на дорогах города и не мешал пассажирскому транспорту.

Полностью завершить введение системы планируется до ноября 2010 года, подчеркнул Д.БАСС.

По словам первого заместителя председателя КГГА, на электронных табло будет транслироваться информация о заторах, рекомендуемых путях объезда заторов, скоростном режиме, разрешенных маршрутах движения транзитного транспорта, о состоянии дорожного покрытия, погодных условиях и даже наличии мест на ближайших парковках.

Кроме того, введение системы позволит осуществлять видео- и фотофиксацию дорожно-транспортных происшествий, ускорять их оформление.

Д.БАСС отметил, что введение электронных табло и управляемых дорожных знаков позволит сократить количество заторов на 25% и уменьшить количество ДТП на 20%. Также ожидается уменьшение выбросов отработанных газов в воздух на 10%. Благодаря датчикам, вмонтированным в дорожное полотно, появится возможность снизить нагрузку на дорожное полотно, и, соответственно, сократить бюджетные ассигнования на ремонт магистральных дорог.