Мининфраструктуры подводит итоги работы за 2017 год

15 декабря 2017 г. Министерство инфраструктуры Украины проводит запланированную итоговую пресс-конференцию, сообщается на официальном сайте министерства.

Отмечается, что в ежегодной пресс-конференции примут участие министр инфраструктуры Владимир Омелян и руководители всех подведомственных министерству госорганизаций. На мероприятии будут обсуждаться изменения и пути реформирования всех ключевых инфраструктурных сфер: авиационной, железнодорожной, почтовой, дорожной и портовой.

Так, о своих достижениях, реализованных проектах и ​​планах расскажут:

— председатель «Укравтодора» Славомир Новак;

— председатель правления ОАО «Укрзалізниця» Евгений Кравцов;

— руководитель ГП «АМПУ» Райвис Вецкаганс;

— гендиректор ОАО «Укрпочта» Игорь Смелянский;

— гендиректор ГП «Международный аэропорт «Борисполь» Павел Рябикин;

— гендиректор аэропорта «Львов» им. Данила Галицкого Татьяна Романовская.

Мероприятие состоится 15 декабря в 16:00 в здании Министерства инфраструктуры. При этом с 16:00 будет доступна прямая трансляция пресс-конференции по ссылке: https://youtu.be/Rqeo2qbimO8

По этому случаю министерство также подготовило короткий промо-ролик: