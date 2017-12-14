Мининфраструктуры подводит итоги работы за 2017 год
В пресс-конференции примут участие министр инфраструктуры Владимир Омелян и руководители всех подведомственных министерству госорганизаций.
15 декабря 2017 г. Министерство инфраструктуры Украины проводит запланированную итоговую пресс-конференцию, сообщается на официальном сайте министерства.
Отмечается, что в ежегодной пресс-конференции примут участие министр инфраструктуры Владимир Омелян и руководители всех подведомственных министерству госорганизаций. На мероприятии будут обсуждаться изменения и пути реформирования всех ключевых инфраструктурных сфер: авиационной, железнодорожной, почтовой, дорожной и портовой.
Так, о своих достижениях, реализованных проектах и планах расскажут:
— председатель «Укравтодора» Славомир Новак;
— председатель правления ОАО «Укрзалізниця» Евгений Кравцов;
— руководитель ГП «АМПУ» Райвис Вецкаганс;
— гендиректор ОАО «Укрпочта» Игорь Смелянский;
— гендиректор ГП «Международный аэропорт «Борисполь» Павел Рябикин;
— гендиректор аэропорта «Львов» им. Данила Галицкого Татьяна Романовская.
Мероприятие состоится 15 декабря в 16:00 в здании Министерства инфраструктуры. При этом с 16:00 будет доступна прямая трансляция пресс-конференции по ссылке: https://youtu.be/Rqeo2qbimO8
По этому случаю министерство также подготовило короткий промо-ролик: