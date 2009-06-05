В простое парома в Ильичевске виновато болгарское пароходство

Ситуация с простоем болгарского парома «Герои Севастополя» в Ильичевском морском торговом порту является искусственно созданной пароходством «Болгарский морской флот» с целью инициировать смену собственника паромов «Герои Одессы» и «Герои Севастополя».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Ассоциации судовладельцев Украины со ссылкой на президента ассоциации Александра КУРЛЯНДА.

Как отмечается в сообщении со ссылкой на управление Одесской железной дороги, станция Ильичевск-паромная еще 18 мая т.г. подготовила к погрузке на паром «Герои Севастополя» 18 вагонов назначением на Варну, которые паром грузить отказался. На 2 июня количество простаивающих вагонов увеличилось до 35, а паром продолжает отказываться от погрузки.

«Паромы «Герои Одессы» и «Герои Севастополя», участвующие в выполнении межправительственных соглашений, – это единственные суда, которые не были переданы новому собственнику пароходства «Болгарский морской флот» во время его приватизации в 2008 году, а выделены в отдельную государственную структуру. При этом, как только правительство Болгарии начало инициировать процедуру замены в соглашениях теперь уже частного пароходства «Болгарский морской флот» на нового болгарского государственного судовладельца, моментально возникли проблемы с эксплуатацией паромов», – отметил А.КУРЛЯНД.

По его словам, в прошлом году болгарское пароходство уже дважды денонсировало в одностороннем порядке все свои обязательства по соглашениям и останавливало работу болгарских паромов более чем на месяц. Обязательства и работа возобновлялись только после передачи паромов «Герои Одессы» и «Герои Севастополя» обратно под временное управление пароходству «Болгарский морской флот».

«Сейчас болгарское пароходство в очередной раз с 1 мая денонсировало документ, без которого работа болгарских паромов на линии между Украиной и Грузией невозможна, и просто прекратило работу на направлениях из Болгарии», – отметил А.КУРЛЯНД.

По его словам, не исключено, что это очередная попытка окончательно приватизировать паромы и вернуть в состав уже частного пароходства «Болгарский морской флот».

Как отметил А.КУРЛЯНД, такие действия действительно нарушают межправительственное соглашение между Украиной, Грузией и Болгарией и могут привести к его денонсации.

В ассоциации считают, что денонсация межправительственного соглашения была бы целесообразной. По данным ассоциации, грузопотоки с болгарской стороны «приближаются к нулю». По мнению ассоциации, сотрудничество нужно продолжать, но в рамках двусторонних украинско-болгарских и украинско-грузинских договоренностей, не допускающих вмешательства третьих сторон.

Как сообщал УНИАН, 2 июня руководитель направлений паромных перевозок Болгарского морского флота Иван ВЫЛЧЕВ заявил о нарушении Украиной межправительственного соглашения между Болгарией, Грузией и Украиной о совместной эксплуатации железнодорожной паромной переправы Варна – Поти/Батуми – Ильичевск. Поводом для такого заявления послужило то, что с 8 мая т.г. в Ильичевском порту простаивает болгарский паром «Герои Севастополя», который должен был 9 мая по согласованному графику пойти на порт Поти.

В комментарии УНИАН министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ сообщил, что проблема с задержкой болгарского парома «Герои Севастополя» в Ильичевском порту вызвана реорганизацией пароходства «Болгарский морской флот», которому принадлежат паромы. При этом он опроверг обвинения болгарской стороны в нарушении Украиной межправительственного соглашения между Болгарией, Грузией и Украиной о совместной эксплуатации железнодорожной паромной переправы между портами Варна (Болгария), Поти/Батуми (Грузия) и Ильичевск (Украина).

По словам министра, сейчас ведутся переговоры как с болгарской, так и с грузинской сторонами для урегулирования проблемы.

Справка УНИАН. Железнодорожная паромная переправа между портами Варна (Болгария), Поти/Батуми (Грузия) и Ильичевск (Украина) работает в соответствии с межправительственным соглашением от 1999 года между Болгарией, Грузией и Украиной о совместной эксплуатации. Болгарская сторона представлена в соглашении национальной компанией «Болгарские железные дороги», Болгарским паромным комплексом и пароходством «Болгарский морской флот», Украина – «Укрзализныцей», СК «Укрферри» и Ильичевским морским торговым портом, грузинская сторона – Департаментом железнодорожного транспорта Грузии, портами Поти и Батуми.

Сама переправа была открыта еще в 1978 году.