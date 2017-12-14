В Украине снова начал дорожать автогаз

С 13 по 14 декабря некоторые сети АЗС повысили цены автогаза на 1-17 коп./л. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на «Консалтинговую группу А-95».

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В частности, сеть SOCAR повысила цену автогаза на 17 коп./л – до 13,38 грн/л, а сети UPG и ZOG – на 10 коп./л, до 12,43 грн/л и 12,59 грн/л, соответственно.

В то же время, СУГ в сетях Shell, «БРСМ-Нафта», «Овис», «Укрнафта» подорожал на 1-9 коп./л.

В «А-95» отметили, что средняя цена сжиженного газа по Украине 14 декабря составляет 12,71 грн/л (+2 коп./л).

Как сообщал enkorr, импортные поставки сжиженного углеводородного газа в ноябре 2017 года снизились по сравнению с октябрем 2017 года на 15% и составили 92,7 тыс. т.

Трейдеры отмечают, что падение импортных поставок не должно дестабилизировать украинский рынок. В то же время операторы обращают внимание на обострившуюся проблему с задержками грузов на сортировочных станциях.

Как сообщал УНИАН, в последние две недели августа в Украине отмечался рекордный рост цен на автогаз в сетях АЗС. По состоянию на 28 августа, цены достигли значений 16,49-16,99 грн за литр. По данным UPECO, причинами роста цен стали высокий уровень потребления газа, дефицит его поставок (из-за ограничений со стороны РФ), а также нехватка мощностей на рынке для хранения этого вида моторного топлива.

30 августа президент Петр Порошенко заявил, что цены на автогаз должны пойти на существенное снижение во второй половине сентября. На следующий день, 31 августа, было зафиксировано первое снижение розничных цен на автогаз до 14,95-16,79 грн за литр.

С начала сентября этого года розничные цены на автогаз снизились в среднем на 15% - до 12,45-14 грн за литр из-за значительного увеличения объема поставок этого вида топлива из Казахстана на фоне ограничения импорта с России.