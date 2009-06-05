Американцы обсудили с властями Севастополя перспективы сотрудничества

Представители инвестиционной миссии США в Украине во главе с советником посольства США по экономическим вопросам Вильямом КЛЯЙНОМ обсудили с руководством Севастопольской городской государственной администрации перспективы делового сотрудничества.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе горгосадминистрации, в состав миссии вошли представители пяти ведущих американских компаний IMTC-MEI, Broad Street Capital Group, The Gea Group, Dana Group, DeltaAirlines.

«В нашей делегации - представители крупных секторов: энергетика, экология, туристическая и транспортная инфраструктура, здравоохранение, авиаперевозки и коммунальное хозяйство, в том числе переработка мусора и очистка воды - то, что может заинтересовать ваш город", - сказал В.КЛЯЙН.

При этом он отметил, что американские компании проявляют большую заинтересованность в развитии активных коммерческих отношений с Севастополем.

«Это первый визит делегации, но мы надеемся, что переговоры, которые мы проведем сегодня и завтра, завершатся в итоге заключением настоящих коммерческих соглашений", - добавил он.

Заместитель председателя Севастопольской горгосадминистрации Александр КЛИМОВ, ознакомивший американских бизнесменов с проектом программы создания в Севастополе зоны открытой экономики и международного сотрудничества, в свою очередь, отметил, что их визит "является продолжением того диалога, который уже достаточно давно ведется между посольством США и властями города".

«Очень важно, что этот диалог активизировался именно сейчас, когда Севастополь становится регионом со специальным режимом экономического развития: Кабинет министров Украины 4 июня фактически утвердил план дальнейшего развития нашего города», - сказал А.КЛИМОВ.

Он также выразил надежду, что члены делегации в переговорах с севастопольскими бизнесменами и предпринимателями достигнут полного взаимопонимания, необходимого для подписания конкретных договоров. «Это поможет развивать наш город по тем направлениям, которые определены Программой устойчивого социально-экономического, экологического и культурного развития Севастополя на период до 2015 года», - сказал замглавы горгосадминистрации.