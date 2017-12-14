Импорт электромобилей с начала года вырос на 13%

Импорт электромобилей по итогам января-ноября 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 13% и составил 2274 штуки, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).

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Согласно сообщению, в государственный бюджет импортерами за указанный период было уплачено 82,37 миллиона гривень НДС и 115,6 миллиона гривень акциза.

ГФС напомнила, что депутаты с 1 января 2018 освободили от уплаты НДС и акцизного налога операции по ввозу на таможенную территорию Украины транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями. Норма будет действовать в течение 2018 года.

"Например, если сейчас при ввозе бюджетного электрокара Nissan Leaf 2016 выпуска бывшего в употреблении, оформленного ГФС по стоимости 5600 долларов, импортером было уплачено более 34,3 тысячи гривень, то с нового года импортеры сэкономят более 20% средств за счет отсутствия таможенных платежей", - говорится в сообщении Фискальной службы.

Как сообщал УНИАН, Налоговый комитет Верховной Рады после принятия депутатами изменений в Налоговый кодекс, освобождающих электромобили от НДС и акциза на импорт, разрабатывает законопроект по стимулированию развития в Украине сервисных станций для электромобилей.