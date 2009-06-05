29% акций Винницкого облпредприятия автобусных станций

Физическое лицо сконцентрировало 29% акций "Винницкого областного предприятия автобусных станций 10599".

Об этом сказано в сообщении предприятия, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, доля физического лица увеличилась и составляет 735 805 акций, что соответствует 28,995% уставного капитала общества.

Справка УНИАН. Предприятие создано в 1971 году и занимается продажей билетов на автобусные рейсы междугородного и пригородного сообщений и обслуживанием пассажиров автобусными станциями в Винницкой области. Предприятие владеет тремя автостанциями, расположенными в Виннице, 26 – в районных центрах и 11 – в сельской местности.

25% акций ОАО "Винницкое областное предприятие автобусных станций 10599" владеет Владимир ПРОДИВУС, 28,995047% – Светлана ПРОДИВУС.

В 2008 году Винницкое облпредприятие автобусных станций сократило прибыль на 16,38%, или 0,048 млн. грн., по сравнению с 2007 годом – до 0,243 млн. грн., увеличив чистый доход (выручку) от реализации продукции на 34,99%, или 2,985 млн. грн., по сравнению с 2007 годом – до 11,517 млн. грн.