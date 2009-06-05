Украина адаптировала авиационное законодательство к требованиям ЕС

Заключительное заседание, посвященное закрытию проекта Twinning «Гармонизация законодательных норм и стандартов Украины с законодательными нормами и стандартами ЕС в сфере гражданской авиации» состоялось в Министерстве транспорта и связи в пятницу.

Как сообщила пресс-служба Минтранссвязи, в ходе заседания заместитель министра транспорта и связи – председатель Государственной авиационной администрации Александр ДАВЫДОВ отметил, что проект Twinning стал для Украины реальной помощью в адаптации ее авиационного законодательства к требованиям Европейского Союза.

По его словам, показательным также является тот факт, что Украине первой среди стран СНГ стал доступным основной механизм трансформации и адаптации к требованиям ЕС систем государственного управления стран-кандидатов ЕС – Twinning.

А.ДАВЫДОВ также подчеркнул, что результаты реализации проекта являются исключительно позитивными. В частности, в рамках проекта украинские эксперты, представители Госавиаадминистрации проходили стажировку в Украине, Франции и Польше, что позволило усилить сотрудничество между странами и перенять европейский опыт. При этом специалисты Госавиаадминистрации разработали детальный план действий относительно имплементации европейских правил безопасности полетов, включающий график имплементации, а также описание переходного периода и переходные положения, подготовленные после консультаций с представителями авиаотрасли. Детальный план действий дополнительно включает контрольные критерии, которые позволят следить за его внедрением.

Как сообщал УНИАН, проект начался в сентябре 2007 года, его реализация, на которую был выделен грант в объеме около 1 млн. евро, длилась 21 месяц. Донором проекта является Европейский Союз, который представляет делегация Европейской Комиссии в Украине.

Основной целю проекта являются принятие и имплементация Общих Авиационных Правил (Joint Aviation Requirements (JARs). Проект также нацелен на подготовку к полной интеграции Европейского законодательства в отрасли гражданской авиации Украины.

В число участников проекта входили Госавиаадминистрация Украины, Министерство экологии, стратегического развития и планирования Франции, Дирекция Гражданской Авиации и младший партнер проекта Авиационные власти Польши.

За время реализации проекта Twinning в авиаотрасли проведен ряд мероприятий: обучения, практические занятия, семинары, «дружеские аудиты» авиапредприятий и пр.

Справка УНИАН В соответствии с инициативой правительства Украины в рамках программы EU TACIS (Техническое содействие содружеству независимых государств – разработанная ЕС программа для Азербайджана, Беларуси, Армении, Грузии, Казахстана, Киргизстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины в целях содействия развитию экономических и политических связей между Евросоюзом и этими странами-партнерами) министерства транспорта Украины и Франции начали проект «Гармонизация норм законодательства и стандартов Украины с нормами законодательства и стандартов ЕС в отрасли гражданской авиации».

Проект проводился в соответствии с согласованной программой и включал несколько фаз. На протяжении первых месяцев эксперты из стран-партнеров ЕС оценили ситуацию в отрасли гражданской авиации Украины. Затем, базируясь на результатах проведенной оценки, эксперты Госавиаадминистрации Украины и стран партнеров ЕС работали над усовершенствованиями системы, которые бы обеспечили ее соответствие европейским стандартам и подготовку к полной имплементации законодательства ЕС.