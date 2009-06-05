Загрева заявляет, что он уволен незаконно

Александр ЗАГРЕВА заявляет, что его незаконно освободили от должности генерального директора ГП «Международный аэропорт «Львов», и обвиняет министра транспорта и связи Украины Иосифа ВИНСКОГО в подготовке "рейдерской атаки" на этот аэропорт.

Об этом А.ЗАГРЕВА заявил в интервью УНИАН.

По его словам, «министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ готовит рейдерскую атаку по захвату ГП «Международный аэропорт «Львов». Как сказал А.ЗАГРЕВА, И.ВИНСКИЙ "издал незаконный приказ о моем освобождении от должности", чтобы получить контроль над финансами, выделенными на строительство аэропорта в рамках подготовки к Евро-2012.

Он сообщил, что приказ об освобождении от 2 июня - «недействителен, поскольку я уже неделю нахожусь на больничном».

А.ЗАГРЕВА заявляет, что И.ВИНСКИЙ и раньше совершал неоднократные попытки отстранить его от должности, а «сейчас форсирует события, поскольку сам находится неизвестно в какой ситуации, учитывая события в парламенте».

«4 июня в аэропорту «Львов» с целью изучения ситуации находился заместитель министра транспорта, председатель Госавиаадминстрации Алексей ДАВИДОВ, который сегодня утром самолетом улетел в Киев. Он заявил моему заместителю по режиму (заместителю генерального директора ГП «Международный аэропорт «Львов») Владимиру КОКШАРОВУ, что в аэропорту ситуация нормальная, никаких претензий ко мне нет", - заявил А.ЗАГРЕВА.

Комментируя информацию СМИ, он отметил, что приказа на назначение гендиректором аэропорта «Львов» Валентина МАТЮШЕНКО ни он, ни работники предприятия не видели.

Как сообщила журналистам временно исполняющая обязанности директора ГП «Международный аэропорт «Львов» Наталья КУНЦИВ, «попытка нынешнего захвата ГП «Международный аэропорт «Львов» – это уже третья попытка рейдерской атаки на предприятие. Подобные попытки по захвату предприятия уже происходили в январе-феврале этого года». По ее словам, коллектив не информировал об этом СМИ, поскольку «все обходилось и до увольнения гендиректора не доходило, а теперь мы просто вынуждены это сделать, чтобы защитить предприятие, и с этой целью уже даже создали забастовочный комитет».

Н.КУНЦИВ также сообщила, что от имени трудового коллектива направлены письма по поводу рейдерского захвата ГП «Международный аэропорт «Львов» прокурору Львовской области Алексею БАГАНЦУ, начальнику Главного управления МВД Украины во Львовской области Василию ПИСНОМУ, начальнику Управления СБУ во Львовской области Станиславу КУРМАНУ.

«Также направлены письма премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО по поводу фактического рейдерского захвата ГП «Международный аэропорт «Львов», - проинформировала Н.КУНЦИВ.

В свою очередь, председатель Львовской ОГА Николай КМИТЬ так прокомментировал УНИАН эту ситуацию: «Третьего июня я, собственно, находился в Минтрансе, имел разговор с министром И.ВИНСКИМ, однако о том, что существует какой-то приказ на освобождение А.ЗАГРЕВЫ, узнал от журналистов. Я могу сказать, что на это время не владею официальной информацией об увольнении А.ЗАГРЕВЫ, который, как мне известно, находится на больничном". По словам губернатора, с ним никто не согласовывал это увольнение.

По словам Н.КМИТЯ, он знал, что «между И.ВИНСКИМ и А.ЗАГРЕВОЙ есть конфликт», однако даже не предполагал, что гендиректора предприятия могут уволить.

«Я считаю, что А.ЗАГРЕВА как руководитель является человеком на своем месте. По поводу назначения В.МАТЮШЕНКО на его место мне ничего не известно. Скажу лишь, что 3 июня я разговаривал с И.ВИНСКИМ собственно по поводу назначения В.МАТЮШЕНКО заместителем гендиректора аэропорта «Львов», который будет курировать вопрос строительства и реконструкции аэропорта к Евро-2012. Однако на эту встречу сам В.МАТЮШЕНКО так и не пришел», - отметил Н.КМИТЬ.

УНИАН обратился к Министерству транспорта и связи Украины с просьбой дать комментарий.