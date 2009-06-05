Загрева уволен из-за недостатков в работе

Решение об увольнении гендиректора ГП «Международный аэропорт «Львов» Александра ЗАГРЕВЫ принято на основании выявленных в работе предприятия недостатков. Об этом сегодня в комментарии журналистам сказал глава Госавиаадминистрации, заместитель министра транспорта и связи Украины Александр ДАВЫДОВ.

«Приказ (об увольнении А.ЗАГРЕВЫ – УНИАН) подписан. А причина указана в докладе Комиссии по безопасности полетов. Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ принял решение на основании ряда недостатков, выявленных на этом предприятии», - отметил глава Госавиаадминистрации, добавив, что ему непонятны действия руководителей аэропорта.

В свою очередь руководитель пресс-службы Министерства транспорта и связи Иван ГАЙВАНОВИЧ в комментарии УНИАН отметил, что решение об увольнении А.ЗАГРЕВЫ «не было спонтанным», в частности, по его словам, руководитель аэропорта ранее получал выговоры, были также замечания от комиссии УЕФА и пр.

Как пояснили УНИАН в пресс-службе Минтранссвязи, 12 декабря 2008 г. состоялась проверка авиационной безопасности в аэропорту, по результатам которой были выявлены «недостатки в обеспечении надлежащего уровня авиационной безопасности в аэропорту «Львов». По результатам проверки министр транспорта и связи И.ВИНСКИЙ вынес А.ЗАГРЕВЕ выговор.

13-17 апреля 2009 г. также состоялась плановая проверка аэропорта «Львов». По данным министерства, в отчете комиссии Госавиаадминистрации отмечены: несоответствие состояния авиабезопасности условиям действующего законодательства и ряду документов; невыполнение требований программы подготовки персонала по авиабезопасности и пр. «Кроме того, в отчете указано отсутствие устранения недостатков, выявленных при проверке в декабре 2008 г., несмотря на то, что А.ЗАГРЕВА был с ними ознакомлен и подписал результаты проверки», - сообщили в пресс-службе министерства.

Кроме того, по данным министерства, в начале апреля 2009 г. в ходе проверки УЕФА подготовки аэропортов к Евро-2012 «состояние подготовки аэропорта признано неудовлетворительным, отсутствует понимание руководством аэропорта основной цели реализации того или иного из представленных проектов и низкий уровень компетентности». Как отмечают в министерстве, такие данные указаны в справке по результатам инспекционной проверки при участии экспертов УЕФА.

По данным Минтранссвязи, по результатам проверок аэропорта «Львов» Комиссия по безопасности полетов Госавиаадминистрации два раза собирала заседание. «Два раза в мае собиралось заседание, ни разу А.ЗАГРЕВА на него не приехал», - сообщили в министерстве.

Комплекс всех этих факторов и повлиял на решение об увольнении, пояснили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, никаких официальных документов о том, что А.ЗАГРЕВА находится в больнице, Госавиаадминистрация не получала.

Как сообщал УНИАН, сегодня А.ЗАГРЕВА заявил, что его незаконно освободили от должности генерального директора ГП «Международный аэропорт «Львов», и обвинил министра транспорта и связи Украины И.ВИНСКОГО в подготовке "рейдерской атаки" на этот аэропорт. Как сказал А.ЗАГРЕВА, И.ВИНСКИЙ "издал незаконный приказ о моем освобождении от должности", чтобы получить контроль над финансами, выделенными на строительство аэропорта в рамках подготовки к Евро-2012. Он сообщил, что приказ об освобождении от 2 июня - «недействителен, поскольку я уже неделю нахожусь на больничном».