Европейское агентство авиабезопасности не станет ограничивать полеты над востоком Украины - Омелян

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) воздержится от рекомендаций об ограничении полетов для европейских авиакомпаний над восточной частью Украины. Об этом Омелян сообщил на пресс-конференции.

Читайте такжеОпасное небо: Почему Европа не чувствует разницы между украинским Харьковом и российским Ростовом

"Мы в активном диалоге с EASA и Еврокомиссией. Пока нет оснований говорить о том, что ситуация каким-то образом угрожает полетам в пределах Днепропетровского района полетной информации (международные аэропорты "Харьков", "Днепропетровск" и "Запорожье" - УНИАН). Поэтому со стороны европейских партнеров есть полное взаимопонимание, и я считаю, что этот вопрос спокойно, в экспертной среде будет решен позитивно для Украины", – сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября стало известно, что в ЕС хотят закрыть воздушное пространство над тремя украинскими городами. Речь идет о международных аэропортах "Харьков", "Днепропетровск" и "Запорожье". По информации компании "Нью Системс АМ", которая управляет международным аэропортом "Харьков", в Государственную авиационную службу Украины от Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), осуществляющего контроль над безопасностью движения в авиационном пространстве Европы, поступил проект бюллетеня, которым вводятся ограничения в авиационном движении в восточной части Украины. В частности, в документе признаются опасными полеты в пределах Днепропетровского района полетной информации, в состав которого входят международные аэропорты "Харьков", "Днепропетровск" и "Запорожье". В связи с этим харьковские депутаты обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману.

Позже Гройсман поручил министру инфраструктуры Владимиру Омеляну совместно с руководителями других министерств, Госавиаслужбой и СБУ безотлагательно рассмотреть ситуацию относительно возможного ограничения полетов европейских авиакомпаний в несколько аэропортов восточных областей Украины.