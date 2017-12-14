Киевское метро продало два вагона за полмиллиона: кто и зачем их купил (фото, видео)

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" продало два устаревших вагона за 0,5 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

"Помните мы продавали два вагона? Так вот, их купили! Фантастические перспективы за 546 тыс. гривень получил Михаэль Гальперин", - говорится в сообщении.

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Журналисты связались с Михаэлем Гальпериным и узнали, зачем он приобрел вагоны, передает ТСН.

"Точно не сдадим на металлолом. Мы занимаемся гостиничным бизнесом. Есть несколько интересных идей, пока не будем их раскрывать, но в этом направлении. Пока не заключим необходимые договора, вагоны забрать не сможем", – рассказал Гальперин.

Отметим, что деньги от продажи "Киевский метрополитен" обязался перечислить в бюджет города.

Как сообщал УНИАН, КП "Киевский метрополитен" выставило на аукцион на ProZorro два вагона метро, у которых закончился срок эксплуатации. Начальная цена лота составляла 483 тысячи гривень.