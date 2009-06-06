Автопилот пропавшего А330 перед катастрофой был сломан

Автопилот пропавшего 1 июня самолета А330 компании Air France перед катастрофой был сломан, сообщили представители французского Бюро по расследованию авиакатастроф (BEА).

Автоматические сообщения, отправленные перед катастрофой с борта А330, свидетельствуют о том, что автопилот вышел из строя, передает РИА Новости со ссылкой на главу экспертной группы Бюро Ален Буйяр. По словам главы Бюро Поля-Луи Арсланяна, это означает, что система остановилась в определенный момент, но не позволяет утверждать, что она оставалась неисправной вне этого отрезка времени. Бюро отмечает, что связь между серией поломок на борту и катастрофой на данной стадии расследования не очевидна. Связь с самолетом, который вылетел из Рио-де-Жанейро в Париж, была потеряна через четыре часа после вылета, когда лайнер находился над Атлантикой. На борту находились 228 человек.