Прикарпатье просит 287 млн. грн. на мосты

Прикарпатью необходимо 287 млн. грн. для завершения работ на 17 мостах, уничтоженных прошлогодним наводнением

Ивано-Франковск. 6 июня. УНИАН. Ивано-Франковской области для завершения работ на 17 разрушенных прошлогодним наводнением мостах необходимо по меньшей мере 287 млн. грн.

Об этом сообщили УНИАН в Службе автомобильных дорог в Ивано-Франковской области.

Эти средства нужны для приобретения бетонных перекрытий для мостов и обустройства к ним подъездных путей. Мосты сооружаются по современным европейским технологиям и прослужат не менее 100 лет. Однако средства на завершение начатых в прошлом году работ еще не поступили.

Служба автомобильных дорог в Ивано-Франковской области в 2008 году использовала на преодоление последствий наводнения 351 млн. грн., за которые были установлены опоры на 17 мостах и восстановлены разрушенные стихией дороги.