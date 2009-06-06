Метеоактивность на пути А330 была нормальной

Грозовые скопления и метеоактивность на пути пропавшего 1 июня самолета А330 компании Air France были нормальными для этой зоны в начале июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора французской метеорологической службы Meteo France Ален Ратье. "Инфракрасные изображения, сделанные спутниками Meteosat, не позволяют говорить ни об исключительном характере грозовых скоплений, ни об исключительной грозовой активности на предполагаемом пути А330", - заявил Ратье на пресс-конференции. Рейс Air France 447 вылетел из международного аэропорта Рио-де-Жанейро и должен был приземлиться в парижском аэропорту имени Шарля де Голля. Связь с самолетом была потеряна через четыре часа после вылета, когда борт находился над Атлантикой. На борту находились 228 человек. В пятницу французское Бюро расследований авиакатастроф (BEA) заявило, что "на предполагаемом пути самолета"над Атлантикой происходили "сильные конвективные процессы" - восходящие движения воздуха, приводящее к развитию мощных кучево-дождевых облаков. Эти процессы характерны для близких к экватору регионов.