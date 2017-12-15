ЕБРР выделит Днепру 10 миллионов евро на закупку новых троллейбусов

Европейский банк реконструкции и развития выделит на обновление троллейбусного парка города Днепр (Днепропетровская область) кредит в размере 10 миллионов евро.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее соглашение о подготовке проекта кредитного финансирования сегодня в Днепре подписали мэр Борис Филатов и старший банкир ЕБРР, председатель сектора инфраструктуры в Украине Марк Магалецкий.

По словам Филатова, за средства кредита ЕБРР будут закуплены 50 новых троллейбусов, что составляет большую часть существующего троллейбусного парка в городе.

Кредит будет предоставлен под полную финансовую гарантию города Днепр на 12 лет со ставкой 7% годовых.

Филатов отметил, что надеется на поступление средств кредита ЕБРР уже в марте 2018 года.

Справка УНИАН. ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. С начала своей деятельности в стране в 1993 году банк взял на себя совокупные обязательства по предоставлению средств на сумму почти 11,6 миллиарда евро в рамках 383 проектов.