Украина с 2018 года перейдет на поставки топлива класса Евро-5 – эксперт

Украинские нефтетрейдеры, в связи с тем, что с начала 2018 года вступает в силу требование закона о запрете оборота моторных топлив экологического класса Евро-4, полностью заместят импортные поставки дизельного топлива этого класса продуктом более высокого качества - дизтоплива класса Евро-5.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщил аналитик консалтинговой компании UPECO, которая специализируется на рынках энергоносителей, Александр Сиренко.

"В связи со вступлением в силу требований Технического регламента к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливам, около 40 импортеров в 2018 году начнут восполнять недостающие поставки дизтоплива Евро-5 путем диверсификации или пересматривать условия контрактов с производителями", - сказал он, добавив, что на сегодня доля дизельного топлива класса Евро-4 в структуре импорта относительно невелика - всего лишь 9,3%.

Как отметил эксперт, в этом году на украинский рынок поступало дизтопливо Евро-4 производства Беларуси, России и Туркменистана.

Сиренко добавил, что внутренние производители (Кременчугский НПЗ и Шебелинский газоперерабатывающий завод) уже производят дизтоплива только класса Евро-5.

"Государственная "Укргазвыдобування" на мощностях Шебелинского ГПЗ в 2018 году планирует произвести 110 тысяч тонн ДТ исключительно качества Евро-5", - сказал он.

Переход на бензины класса Евро-5, по словам Сиренко, уже практически осуществлен. Небольшим исключением является производство бензина А-80 класса Евро-4 компанией "Укргазвыдобування" в рамках действующего контракта с Минобороны.

Как сообщал УНИАН, с середины февраля Кременчугский НПЗ начал выпуск бензинов, которые соответствуют экологическому классу Евро-5. По итогам 2017 года компания планирует увеличить объем переработки сырой нефти по сравнению с 2016 годом на 25% - до 2,5 миллиона тонн нефти.

Справка УНИАН. На кременчугском НПЗ (компания-оператор "Укртатнафта") производятся светлые нефтепродукты (бензины марок А-92 и А-95, дизельное топливо и реактивное топливо), темные нефтепродукты – мазут и битум, а также сжиженный газ. Сегодняшняя мощность переработки нефтяного сырья на предприятии составляет около 10,5 миллиона тонн в год.

Шебелинский ГПЗ – завод по переработке газового конденсата и нефти с дальнейшим производством нефтепродуктов (бензинов, дизельного топлива, сжиженного газа и др.). На сегодня завод выпускает бензины экологического класса Евро-4 и Евро-5 и дизельное топливо только Евро-5.