Наземный транспорт Киева оборудуют бесплатным Wi-Fi

Весь наземный общественный транспорт Киева до конца января 2018 года планируют оборудовать бесплатным Wi-Fi. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпасстранс". Отмечается, что оборудование транспорта Wi-Fi началось в конце сентября этого года.

Читайте такжеУкраина заняла второе место в рейтинге стран с самым дешевым интернетом

Сейчас завершено подключение к сети Интернет в трамваях депо им. Шевченко (три маршрута) и Подольского депо (восемь маршрутов), автобусах автобусного парка № 5 (обслуживает 20 автобусных и 5 таксомоторных маршрутов - № 166, 182, 208, 228, 537).

Бесплатно пользоваться Wi-Fi можно в любом автобусе, троллейбусе и трамвае, где в салоне есть специальная наклейка и инструкция. Для того, чтобы подключиться к Интернету, нужно открыть браузер (Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox или Opera) и перейти на сайт ewifi.com.ua.

Как сообщается, работы осуществляются благодаря сотрудничеству КП "Киевпасстранс" с компанией "Есть Wi-Fi".