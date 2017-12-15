Антимонопольный комитет оштрафовал "Киевстар"

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал мобильного оператора «Киевстар» на 21 млн грн за недобросовестную конкуренцию, а именно - за распространение информации об тарифах, которая вводит абонента в заблуждение. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев.

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«Вчера, 14 декабря, комитет принял решение по делу против ответчика АО «Киевстар» о недобросовестной конкуренции в виде распространения информации об условиях тарификации, которая вводит в заблуждение… Наложен штраф в размере 21,3 млн грн», - сообщил он.

По словам Терентьева, «Киевстар» в своей тарифной политике использовал три типа утверждений, в двух из которых отмечалось, что тарификация «посекундная».

«По факту это утверждение было ложным - стоимость полной минуты разговора списывалась в первую секунду разговора», - добавил глава комитета.

В свою очередь, пресс-служба «Киевстара» сообщила, что претензии АМКУ не касаются тарификации голосовых вызовов.

«Киевстар» всегда действует в интересах абонентов и в рамках действующего законодательства Украины. Учитывая это, осознавая беспокойство АМКУ относительно возможного несовершенства определенных формулировок в коммуникации с абонентами, компания заблаговременно приняла соответствующие меры для того, чтобы сделать такую коммуникацию более понятной», - сообщили в компании.

В компании отмечают, что, согласно законодательству, телеком-оператор самостоятельно устанавливает тарифы и способ тарификации продолжительности предоставления услуги. Закон требует, чтобы для вычисления стоимости услуг применялась тарифная единица - секунда, минута, объем данных, количество сообщений и тому подобное.

Также в пресс-службе добавили, что вопрос о возможном обжаловании «Киевстаром» решения АМКУ о наложении штрафа пока рассматривается.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября Антимонопольный комитет оштрафовал мобильного оператора ООО "Лайфселл" на 19 млн 466,84 тыс. грн за распространение информации об тарифах, которая вводит абонента в заблуждение.

«Киевстар» в 2016 году увеличил чистую прибыль на 19,6% по сравнению с 2015 годом – до 3,08 млрд грн, а чистый доход – на 11%, до 14,96 млрд грн.

Справка УНИАН. Компания «Киевстар», основанная в 1994 году, предоставляет услуги мобильной, фиксированной связи и широкополосного доступа в Интернет. Количество абонентов мобильной связи оператора составляет 25,4 млн пользователей. Акционером «Киевстара» является холдинг с российскими корнями VimpelCom (VEON).