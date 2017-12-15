Авторынок ЕС в плюсе: какие машины покупают европейцы

Продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза (без учета Мальты) в январе-ноябре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 4,1% - до 14 млн единиц, сообщается в отчете Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).

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Согласно опубликованным данным, за анализируемый период все основные европейские рынки показали рост. Регистрации автомобилей в Италии увеличились на 8,7%, в Испании - на 7,8%, Германии – на 3%, во Франции - на 5,3%.

Сообщается, что в ноябре 2017 года по сравнению с прошлогодним показателем продажи авто в ЕС выросли на 5,9% - до 1,216 млн единиц.

По итогам ноября почти все авторынки Евросоюза продемонстрировали позитивные показатели продаж автомобилей. Так, рост авторынка произошел в Германии – 9,4%, Италии – на 6,8%, Испании – на 12,4%, Франции – на 10,3%. В то же время британский рынок в прошлом месяце показал снижение на 11,2%.

Лидерами по объему продаж по-прежнему остаются Германия (302,636 тыс. авто), Франция (180,005 тыс.) и Великобритания (163,541 тыс.).

Лидером европейского авторынка остается концерн Volkswagen. При этом продажи компании по сравнению с прошлогодним результатом снизились на 5,5% – до 299,009 тыс. автомобилей. Рыночная доля компании в ноябре 2017 года по сравнению с ноябрем 2016 года незначительно снизилась до 24,6% с 24,7%.

Автомобильный концерн PSA Group, объединяющий бренды Peugeot и Citroen, в ноябре по сравнению с прошлогодним показателем увеличил объем продаж на 83,3% - до 196,650 тыс. единиц, доля компании на рынке выросла с 9,3% до 16,2%.

Компания Renault в ноябре заняла третье место с результатом 137,009 тыс. проданных авто, показав при этом рост продаж на 10,1%, а доля компании выросла до 11,3% с 10,8%.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2016 года продажи легковых автомобилей в ЕС выросли на 6,8% – до 14,6 млн штук.

ACEA – Ассоциация европейских производителей автомобилей, созданная как лоббистская организация европейских автопроизводителей.