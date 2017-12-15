Рекорд за 5 лет: "Укравтодор" похвастался количеством отремонтированных дорог

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») планирует по итогам 2017 года отремонтировать около 2 тыс. км дорог, что является рекордным показателем за последние 5 лет.

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Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности главы "Укравтодора" Славомир Новак на итоговой годовой пресс-конференции министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

«В этом году мы отремонтировали наибольшее количество дорог за последние 5 лет – 2,1 тысяч км дорог. Например, в 2014 году было отремонтировано только 102 км», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что следующем году в Украине может быть отремонтировано около 4-5 тыс. км дорог государственного значения в случае утверждения госбюджета на 2018 год с объемом финансирования дорожного хозяйства в размере 40 млрд грн.

Проект государственного бюджета на 2018 год предусматривает увеличение финансирования строительства и ремонта украинских дорог на 37% по сравнению с 2017 годом - до 44 млрд грн.

По информации правительства, в 2016 году в Украине было отремонтировано 816 километров дорог, еще на 711 километрах положено защитное покрытие, "ямочный" ремонт проведен на 9 млн кв. км автодорог. По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, дорожная отрасль Украины в 2016 году была профинансирована на 10 млрд грн из заявленных правительством около 20 млрд грн.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается по меньшей мере в 60 млрд грн.