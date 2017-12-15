Египет и Россия договорились возобновить авиасообщение

Авиасообщение между Москвой и Каиром возобновится с 1 февраля 2018 года.

Об этом сообщило в пятницу министерство гражданской авиации Египта, передает ТАСС.

"В ходе визита главы Минавиации Шерифа Фатхи в Москву был подписан специальный протокол о возобновлении авиасообщения. На встрече достигнута договоренность о том, что правительства двух стран дают "зеленый свет" авиакомпаниям запускать полеты между Москвой и Каиром с 1 февраля", - говорится в обнародованном заявлении для прессы.

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По информации ведомства, "каждая авиакомпания будет принимать решение о своих коммерческих действиях в соответствии с существующими требованиями".

Вопрос о возобновлении чартеров в Хургаду и Шарм-ель-Шейх появится на повестке дня в апреле. "Было принято решение продолжать контакты и вновь встретиться в апреле, чтобы создать механизм возобновления [чартерных] полетов в египетские туристические города", - указывается в коммюнике.

Напомним, полеты российских самолетов в Египет были приостановлены 6 ноября после теракта на борту российского лайнера А321 над Синаем, в результате которого погибли 224 человека.

С 14 ноября были также прекращены полеты авиакомпании EgyptAir в Россию.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что компетентные органы России и Египта совместно работают над повышением уровня безопасности в аэропортах Египта, после завершения этой работы можно будет ставить вопрос о возобновлении воздушного сообщения.