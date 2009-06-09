Строительство нового терминала в «Борисполе» отстает от графика

Строительство нового терминала в аэропорту «Борисполь», которое ведет турецкая строительная компания Dogus Insaat, отстает от графика.

Об этом сказал в интервью газете «Зеркало недели» (№20(748), 6-12 июня) министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ.

«Очень тяжело идет работа с этим подрядчиком. В общем, объект остается проблемным. Мы провели тендер, подписали контракт, заплатили деньги, но работа идет с отставанием. Однако варианты, как ускорить работу этой компании, есть», - заявил министр транспорта.

Напомним, Кабинет министров Украины определил турецкую компанию Dogus Insaat ответственной за строительство терминального комплекса D государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь».

В июле 2008 года был определен победитель тендера на строительство терминала D в «Борисполе» - турецкая группа, состоящая из трех компаний - Dogus/Alarko/YAD.

Контракт на строительство терминала D был подписан 26 сентября 2008 года.

Строительство должно занять 29 месяцев, однако турецкая компания обещала ускорить его и завершить все работы за 26 месяцев. Строительство началось только к середине весны 2009 года из-за волокиты с разрешительными документами на строительство. Сейчас на месте терминала вырыли котлован и забивают сваи.