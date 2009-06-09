Суд США приостановил продажу Chrysler

Верховный суд США в понедельник постановил отложить продажу обанкротившегося американского автоконцерна Chrysler LLC группе во главе с итальянской компанией Fiat SpA, причем сроки возобновления процесса поглощения указаны не были, сообщает Рейтер..

По словам судьи Рут Бейдер Гинсбург, продажа "приостанавливается до следующего распоряжения".

Против продажи выступили пенсионные фонды и потребительские союзы американского штата Индиана, имеющие долю в Chrysler. В воскресенье сразу несколько организаций независимо друг от друга подали ходатайство в Верховный суд, жалуясь, что их интересы не учитываются при поглощении Chrysler группой во главе с итальянским Fiat, включающей также организованный профсоюзом траст, американское и канадское правительство.

Дальнейшее развитие событий предугадать трудно. Суду потребуется время, чтобы принять решение, которое может послужить прецедентом для автомобильной компании General Motors Corp, также проходящей процедуру ускоренного банкротства.

Руководство Chrysler согласно с американской администрацией в том, что затягивание сделки может в итоге привести к ликвидации автоконцерна: Fiat может отказаться от покупки, если она не будет совершена до 15 июня.

Chrysler пока не комментирует решение суда. "В ожидании дальнейшей информации из суда, на данный момент мы не может предоставить комментариев", - сказал представитель компании.