В Киев из-за снегопада ограничили въезд фур и грузовиков

Столичная власть приняла решение об ограничении въезда крупногабаритного транспорта в Киев из-за снегопада. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Ограничения начали действовать с 6 часов утра понедельника.

"Это позволит минимизировать возникновение пробок на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники. Просим водителей учесть эту информацию при формировании маршрутов через Киев", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Киеве сегодня прогнозируют сильный снег, метель, порывы ветра до 20 м/с и гололедицу на дорогах.