В Киев из-за снегопада ограничили въезд фур и грузовиков
07:50, 18 декабря 2017Транспорт/Связь
2073
В Киеве сегодня прогнозируют сильный снег, метель, порывы ветра до 20 м/с и гололедицу на дорогах.
Ограничения начали действовать с 6 часов утра понедельника / фото УНИАН
Столичная власть приняла решение об ограничении въезда крупногабаритного транспорта в Киев из-за снегопада. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Читайте такжеСиноптик рассказала, какую погоду в понедельник принесет циклон
Ограничения начали действовать с 6 часов утра понедельника.
"Это позволит минимизировать возникновение пробок на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники. Просим водителей учесть эту информацию при формировании маршрутов через Киев", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в Киеве сегодня прогнозируют сильный снег, метель, порывы ветра до 20 м/с и гололедицу на дорогах.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Непогода в Украине