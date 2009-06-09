Число пользователей украинского Интернета в мае почти не изменилось

Размер украинской аудитории пользователей Интернета (уникальных пользователей, сделавших более одного просмотра страницы за май 2009 годапрактически не изменился по сравнению с апрелем 2009 года и составил 11,814 млн. чел. (в апреле – 11,815 млн.).

Такие результаты приводятся в отчете украинского портала Bigmir)net «Глобальная статистика украинского Интернета» за май 2009 года, которым располагает УНИАН.

География распределения пользователей Интернета в мае 2009 года показала, что в основном украинские пользователи Интернета живут в столице и в крупных городах, - на первые 8 регионов Украины в мае 2009 года пришлось порядка 89% украинских пользователей.

При этом со значительным отрывом от других регионов лидирует Киев, на который в мае 2009 года пришлось 59,74% от всех пользователей Интернета в Украине. Далее следуют: Одесса (6,21% от всех пользователей), Днепропетровск (5,09%), Донецк (4,86%), Харьков (4,85%), Львов (3,09%), Крым (2,71%), Запорожье (2,27%). Суммарная доля этих регионов составила 29,08%.

На остальные регионы Украины пришлось 10,52% пользователей Интернета в Украине в мае 2009 года.

Аутсайдерами по уровню проникновения Интернета в Украине в мае 2009 года стали гг. Луцк (0,16% пользователей), Житомир (0,23%) и Черновцы (0,27%).

Общее время, проведенное украинскими пользователями Интернета в глобальной сети, в мае 2009 года составило более 4,049 млрд. минут, что на 1,37% больше, чем в апреле 2009 года.