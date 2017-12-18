В Одесской области из-за непогоды ограничено движение для грузовиков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, с полуночи 18 декабря движение транспорта ограничено на автодорогах общего пользования международного значения региона.

«Решение принято по тяжеловесным и крупногабаритным транспортным средствам», - уточнили в ОГА.

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В частности, движение ограничено на трассах Киев-Одесса, Кропивницкий-Платоново (на Кишинев), Одесса-Мелитополь-Новоазовск (на Таганрог), Одесса-Рени (на Бухарест), Одесса-Кучурганы (на Кишинев), Одесса-Черноморск и Одесса-Южный.

Это связано с осложнением погодных условий на территории области: местами сильные осадки, налипание мокрого снега, метели, порывы ветра до 15-20 м/с.

Как сообщал УНИАН, в Киев из-за снегопада ограничили въезд фур и грузовиков.