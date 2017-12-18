Киев стоит в огромных пробках из-за снегопада

В Киеве в понедельник из-за сложных погодных условий образовались пробки. По состоянию на 09:30 уровень пробок в столице достиг 7 баллов. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Самая сложная ситуация на подъездах к Киеву. Со стороны Житомирской трассы, заезда в столицу из Вишневого, Софиевской Борщаговки и Василькова сейчас низкая скорость движения.

Читайте такжеВ жутком ДТП под Киевом погиб мужчина и его беременная жена

К центру Киева медленно движутся автомобили по проспекту Победы, от станции метро "Теремки" проспектом Грушкова и с улицы Вышгородской.

Медленно движется автотранспорт по столичным мостам. Прежде всего это связано с дорожными работами в районах Южного моста, моста Патона. Наихудшая ситуация вблизи Московского моста со стороны проспекта Шухевича, где скорость не превышает 5 км/час. Кроме того, из-за аварии медленное движение вблизи станции метро Черниговская.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киев из-за снегопада ограничили въезд фур и грузовиков.