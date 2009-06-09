«Ростелеком» создал новый кабельный переход с Украиной

Российский национальный оператор связи ОАО «Ростелеком» организовал международный кабельный переход для соединения с альтернативными операторами Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Ростелеком».

Новая волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) построена с использованием оборудования DWDM и SDH уровня 3 x STM-16 с возможностью дальнейшего увеличения пропускной способности линии.

ВОЛС расширит пропускную способность каналов связи между двумя государствами, а также позволит повысить качество услуг связи, предоставляемых российским абонентам в Центральном регионе РФ, прежде всего жителям Белгорода и Белгородской области.

По словам гендиректора «Ростелекома» Константина СОЛОДУХИНА, компания «последовательно предпринимает шаги» для повышения качества связи и обеспечения пропуска растущих объемов трафика передачи данных между Россией и странами СНГ.

«Новая линия обеспечивает еще одно прямое соединение сетей российского национального оператора связи и операторов Украины, что позволит расширить наши возможности по интенсивному внедрению новых современных услуг и укреплению сотрудничества между нашими странами в различных областях телекоммуникаций», - отметил он.

Справка УНИАН. Российский национальный оператор связи ОАО «Ростелеком» - одна из крупнейших телекоммуникационных компаний страны, предоставляющая широкий спектр услуг и сервисов. «Ростелеком» владеет и управляет собственной современной магистральной сетью общей протяженностью около 150 тысяч километров, занимает ведущие позиции на рынке услуг транзита трафика и аренды каналов для российских и зарубежных операторов и является крупнейшим поставщиком телекоммуникационных услуг для государственных структур и ведомств, теле- и радиокомпаний. Компания имеет прямые международные выходы на сети более 150 операторов связи в 68 странах, участвует в 25 международных кабельных системах и взаимодействует с 600 международными и национальными операторами фиксированной и мобильной связи.

Крупнейшим акционером ОАО «Ростелеком» является холдинг ОАО «Связьинвест» — ему принадлежит 51% обыкновенных (голосующих) акций компании. 49% обыкновенных и 100% привилегированных акций ОАО «Ростелеком» находятся в свободном обращении.

В 1998 году была запущена программа АДР II уровня с листингом на Нью-Йоркской фондовой бирже (тикер ROS). Ценные бумаги компании торгуются на крупнейших российских и западных фондовых биржах, в том числе на РТС, ММВБ, Нью-Йоркской, Лондонской и Франкфуртской фондовых биржах.

Выручка ОАО «Ростелеком» за 2008 год составила 63,2 млрд. руб., чистая прибыль – 7,07 млрд. руб.