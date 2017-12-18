Сколько стоит заправить авто: цены на заправках в канун праздников снова выросли

Цены на бензин и дизельное топливо за период 15-18 декабря в крупных сетях АЗС под брендами ОККО и WOG выросли на 50 коп. за литр.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщил аналитик консалтинговой компании UPECO, которая специализируется на рынках энергоносителей, Александр Сиренко.

По его информации, на сегодня стоимость топлива на заправках ОККО и WOG составляет 29,49 грн за литр для бензина А-92, 30,49 грн за литр - для А-95, 31,49 грн за литр - для А-95 «Премиум» и 27,99 грн за литр - на дизельное топливо.

«Стоимость премиального дизельного топлива на этих заправках выросла на 1,50 грн за литр, до 29,99 грн за литр», - добавил эксперт.

Согласно данным UPECO, также дизтопливо подорожало в сети SOCAR - до 27,99 грн за литр и 29,99 грн за литр (топливо «Премиум»). На 10 коп. за литр выросли цены в некоторых региональных игроков рынка – на АЗС ZOG («ЗапорожОилГрупп») и «Катрал-Юг».

Как сообщал УНИАН, за четыре месяца (с августа по ноябрь включительно) средние цены на топливо выросли на 2,8-3,3 грн за литр. По словам Сиренко, это было обусловлено увеличением стоимости нефтепродуктов на европейском рынке, по ценовым индикаторам которого работает украинский рынок.

Ранее эксперт заявлял, что для сдерживания роста цен правительству Украины следует пересмотреть налоговую политику, а именно - снизить ставки акцизов на нефтепродукты. Также Сиренко считает, что целесообразно было бы вернутся к практике плавающей ставки акциза, значение которой будет коррелировать с изменениями мировых цен на нефть.