Аэропорт "Жуляны" из-за непогоды перенес часть рейсов в "Борисполь" (фото)

Столичный аэропорт "Киев" в Жулянах, переносит часть рейсов в Борисполь, о чем руководство сообщило на странице в Facebook.

"Уважаемые пассажиры, в связи со сложными метеорологическими условиями, просьба приезжать на регистрацию заблаговременно. Также следите за статусом ваших рейсов с помощью онлайн табло в аэропорту. Часть рейсов перенесена в аэропорт "Борисполь", возможны отмены", - говорится в обращении.

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Напомним, утром столицу и окрестности накрыло метелями. На дорогах образовались пробки. Крупногабаритный транспорт не пускают в город. А тем временем на столичные автодороги выехало 450 единиц спецтехники, борется с непогодой.