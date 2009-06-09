ЮЗЖД c начала года модернизировала 50 км путей

За 5 месяцев 2009 года Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) провела модернизацию 49,2 км путей, перевыполнив план на 19,2 км (64%).

Как сообщает УНИАН пресс-служба ЮЗЖД, также путейщики столичной магистрали провели капитальный ремонт 66 км и средний ремонт 64,8 км путей.

Кроме того, с начала года на станциях Юго-Западной железной дороги 50 комплектов стрелочных переводов заменены на новые.

Согласно сообщению, улучшение технического состояния пути не только обеспечивает безопасность движения, но и повышает скорость движения поездов. В частности, на маршруте Киев-Москва с начала года отремонтировано 63 км пути, что позволило обеспечить скорость движения поездов до 120-140 км/час на участке длиной 358 км, а в направлении Киев-Харьков, после ремонта 23 км железнодорожного пути, расстояние в 114 км поезда теперь преодолевают со скоростью 140 км/час.