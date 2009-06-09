ГАИ не составляет протоколов по газонам

Составление протоколов об административных правонарушениях, связанных с повреждением зеленых насаждений во время парковки автотранспорта, не входит в сферу компетенции работников Госавтоинспекции.

Об этом говорится в обнародованном разъяснении Главного управления МВД Украины в г. Киеве в связи с материалами в некоторых СМИ о реализации в столице решения Киевского городского совета от 25 декабря 2008 “О Правилах благоустройства города Киева”.

“В адрес киевской милиции раздаются упреки, что она не принимает участие в этих мероприятиях (контроле за парковкой в зеленых зонах – УНИАН) и отказывается сообщать коммунальщикам информацию о владельцах транспортных средств, которые нарушили правила благоустройства в части уничтожения или повреждения зеленых насаждений. Такие запросы в адрес управления ГАИ ГУ МВД Украины в г. Киеве поступают от коммунального предприятия “Киевтранспарксервис” и Главного управления контроля за благоустройством города Киева”, - отмечается в разъяснении столичного управления милиции.

В правоохранительных органах отмечают, что, в соответствии с п. 5 ст. 10 Закона «О милиции», в основные обязанности сотрудников милиции входит пресечение административных правонарушений и осуществление производства по делам о них. Вместе с тем, подчеркивается в разъяснении, законодательство Украины об административных правонарушениях состоит из Кодекса Украины об административных правонарушениях и других законов.

“Положениями ст. 255 Кодекса определена компетенция милиции в части составления протоколов об административной ответственности. Между тем, в соответствии с этой статьей, протоколы об административных правонарушениях, за что предусмотрена ответственность согласно статьям 152 (Нарушение правил благоустройства территории и других населенных пунктов, а также несоблюдение правил по обеспечению чистоты и порядка в городах и других населенных пунктах) и 153 (Уничтожение или повреждение зеленых насаждений, отдельных деревьев, кустарников, цветников и других объектов озеленения в населенных пунктах) имеют право составлять должностные лица, уполномоченные на то исполнительными комитетами сельских, поселковых, городских советов, то есть это не входит в сферу компетенции работников ГАИ”, - заявляет милиция.

В столичном управлении МВД подчеркивают, что рассмотрение указанных административных дел согласно статье 219 КУоАП также возложено на исполнительные комитеты всех уровней.

В то же время киевская милиция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать Правила дорожного движения.

“Пользуясь сертифицированным прибором “Визир”, инспектор ГАИ может фиксировать подобные нарушения правил парковки и готовить соответствующие административные материалы”, - говорится в разъяснении.

Руководство киевской милиции обещает следить за тем, чтобы это происходило в рамках полномочий, определенных законом Украины.

Как сообщалось, муниципальная газета “Хрещатик” 2 июня сообщила, что в Киеве с начала года с помощью спецпрограммы фотофиксации выявлено 21 тыс. 300 нарушений требований парковки и составлено 17,5 тыс. протоколов. По данным КП “Киевтранспарксервис”, в реализации программы фотофиксации нарушений требований парковки активное участие принимают работники ЖЭКов, зеленстройцы, специалисты "Киевтранспарксервиса".

“А вот инспектора столичной ГАИ почему-то сейчас стоят в стороне от решения важной проблемы”, - отмечалось в газете