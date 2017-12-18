Киев парализовал мощный снегопад: город сковали 9-балльные пробки, произошло огромное количество ДТП (фото, видео)

В понедельник, 18 декабря, столицу накрыл рекордный снегопад. На улицах города работает более 450 единиц снегоуборочной техники для преодоления последствий непогоды, сообщили в пресс-службе КГГА.

В Киеве в результате сильного снегопада произошло большое количество ДТП. Так, двойная авария зафиксирована на площади Победы, там же образовалась огромная пробка, передает dtp.kiev.ua.

Также на улице Новоконстантиновской, в направлении Петровки, столкнулись легковой автомобиль Toyota и грузовик, из-за чего образовалась пробка.

Кроме того, образовалась огромная пробка на Бориспольском шоссе в направлении Киева. Свободна только одна полоса для проезда.

С житомирского направления въезды в Киев парализованы огромными пробками, передает "Страна".

В КГГА просят водителей на период снегопада воспользоваться общественным транспортом, чтобы не создавать пробок и позволить снегоуборочной технике беспрепятственно курсировать по городу.

В работе задействованы почти 4 тысячи работников ЖЭУ, а также работники дорожно-эксплуатационных предприятий, которые убирают на остановках общественного транспорта.

Несмотря на ограничение въезда грузового транспорта, Киев таки парализовали пробки. Для ликвидации непогоды на дорогах работают тысячи людей. Синоптики прогнозируют непогоду на всей территории центральной Украины.

Как свидетельствуют данные Google, пробки в столице почти достигли максимальной отметки, немного лучше ситуация на Левом берегу.