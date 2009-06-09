Винский открыл вторую железнодорожную ветку на участке Долинская-Николаев

Сегодня, 9 июня, министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ в рамках реализации Государственной целевой программы внедрения скоростного движения пассажирских поездов на 2008-2015 годы торжественно открыл вторую железнодорожную ветку на участке Долинская—Николаев.

Как сообщает пресс-служба Минтранссвязи, запуск второй железнодорожной ветки Долинска—Николаев, по которой будут курсировать грузовые поезда, даст возможность повысить пропускную способность грузовых перевозок. Если в 2008 году пропускная способность направления составляла 10 пар грузовых поездов, то после модернизации она увеличилась еще на восемь – до 18 пар.

Кроме того, реконструкция направления Долинская—Николаев позволит повысить скорость поездов и станет первым этапом электрификации участка Знаменка - Долинская - Николаев - Херсон - Вадим – Джанкой.

«Благодаря запуску второй железнодорожной ветки Долинская–Николаев будет увеличена пропускная способность железных дорог в направлении Крыма и портов Черного моря», - отметил министр.

По его словам, реализация Государственной целевой программы внедрения скоростного движения пассажирских поездов на 2008-2015 годы предусматривает разделение пассажирского и грузового движения с усилением инфраструктуры для обеспечения растущих объемов грузовых перевозок. «Реализация этого проекта позволит обеспечить энергоэффективность перевозок и снизить их себестоимость на 15%-20%», - сказал И.ВИНСКИЙ.

Начальник Одесской железной дороги Илья ЛЕВИЦКИЙ сообщил, что стоимость реконструкции железнодорожного участка Долинская – Николаев составила 241,4 млн. грн. «Нам удалось сдать в эксплуатацию новую железнодорожную ветку Долинская–Николаев за рекордный короткий срок – 50 дней. Следующий этап строительства – это железнодорожная ветка в направлении Крыма», - сказал он.

Во время реконструкции участка Долинская – Николаев железнодорожники построили восемь новых переездов, модернизировали и капитально отремонтировали около 27 км путей, построили восемь пассажирских платформ и выполнили работы по прокладке вторых путей на перегонах Згода – Новоданиловка, Новый буг – Новополтавка, Грейгово – Гороховка, Гороховка – Николаев и на станциях Новополтавка, Грейгово, Гороховка общей длиной 52,2 км. По словам И.ЛЕВИЦКОГО, также проведены работы по реконструкции освещения переездов, пассажирских платформ, горловин станций и осуществлена модернизация устройств электропитания сигнальных установок автоблокировки.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в текущем году направит 1,5 млрд. грн. капитальных инвестиций в развитие припортовой инфраструктуры, в частности железнодорожных припортовых станций и подходов к ним.

Как сообщил в конце января т.г. генеральный директор железнодорожной администрации Михаил КОСТЮК, увеличение пропускных способностей является необходимым для реализации «Укрзализныцей» основной задачи на 2009 г.: увеличение объемов грузов и привлечения новых грузов.

В частности, в 2009 году будут построены вторые пути на направлении Долинская - Николаев общей протяжностью свыше 52,2 км. В том числе Долинская - Згода - 6,3 км, Новый Буг - Новополтавка - 17,4 км, Грейгово - Гороховка - 18 км, Гороховка - Николаев - 17,4 км, Мешковский обход станции Николаев - 1,7 км.