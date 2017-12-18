В австрийской компании рассказали, как ускорили строительство метро в Днепре

В Днепре продолжается активная фаза строительства метрополитена. Благодаря австрийской технологии, работы ежедневно продвигаются до 1,5 м в каждом из направлений движения трех станций. 18 декабря очередные взрывные работы провели в тоннелях станций «Вокзальная» — «Театральная» и «Театральная» — «Центральная», сообщает Информатор.

Всего за три года выполнения работ используют более тонны взрывчатки. Компания-подрядчик Limak разрабатывает специальный сайт, на котором все желающие смогут следить за ходом строительства метрополитена.

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Преимущество нового метода, с которым сейчас возводят все станции метро и подземные тоннели в странах Европы, заключается в том, что после взрывных работ на участке устанавливают временные крепления, которые покрывают специальным раствором. Далее техника под давлением укладывает на арматуру бетон. После строительства монолитные туннели выдержат около сотни лет эксплуатации. В то же время сами строительные работы можно закончить в полтора раза быстрее, чем по другим методикам.

Технологии также учитывают особенности сложной днепровской почвы, когда подземную проходку приходится делать в цельном граните. В Украине новоавстрийский метод используют во второй раз после строительства Бескидского железнодорожного тоннеля на западе страны.

«Мы интегрировали советский проект строительства в наш проект, основанный на новоавстрийском методе. Мы завезли в тоннель современное оборудование. В стволах есть современная система вентиляции. В целом эта технология является самым быстрым методом среди использующих в странах Европы», — сообщил представитель компании Limak Мустафа Толга Эргин.

Активная фаза достройки подземки началась в апреле 2017 года. На площадках ввели в эксплуатацию быстровозводимые сооружения для размещения проектных и конструкторских работ подрядчика. Их привезли из Турции. В июне в туннельной проходке метро провели 3 экспериментальных взрыва.

Специалисты также проводят бурение скважин по всей трассе строительства метрополитена. Сейчас достройка днепровской подземки остается одним из крупнейших инфраструктурных проектов в стране, который реализуется за деньги западных банков.

В рамках проекта, заключенного с турецкой фирмой-подрядчиком Limak, в днепровском метрополитене построят 3 новые станции в центральной части города — «Центральная», «Театральная» и «Музейная». После завершения работ длина метро увеличится с 7 до 11,1 км. Закончить все работы планируют в конце 2021 года.

Как сообщал УНИАН, киевское метро недавно продало два старых вагона за полмиллиона гривень каждый.