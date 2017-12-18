Снежный коллапс: Киев сковали 10-балльные пробки (карта)

18 декабря Киев застыл в пробках из-за непогоды. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

В городе возник транспортный коллапс, несмотря на то, что коммунальщики беспрерывно расчищают дороги. На данный момент пробки в столице достигли 10 баллов.

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Самая сложная ситуация наблюдается в центральной части Киева, здесь -масштабные пробки. Тянучка наблюдается на главных мостах столицы -Южном, Дарницком и Московском. Также из-за плохой видимости зафиксировано много аварий.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря ночью в Киеве ожидается сильный снег, порывы ветра 15-18 м/с, метель, на дорогах - гололедица.