Борьба со снегопадом: на главные дороги Житомирской области вывели более 60 единиц техники (фото)

На дорогах Житомирщины государственного и местного значения в связи с ухудшением погодных условий работает 62 единицы техники.

Читайте такжеСнежный коллапс: Киев сковали 10-балльные пробки (карта)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на данные управления промышленности, развития инфраструктуры и туризма ОГА.

Как отмечается в сообщении, в настоящее время на автодорогах области в оперативном режиме работает 62 единицы техники и 78 человек. Из них на дорогах государственного значения – 42 механизма и 56 человек.

В частности, на автодороге М-06 "Киев-Чоп" работает 13 единиц техники и 17 человек, на М-07 "Киев-Ковель" – 6 единиц техники и 8 человек.