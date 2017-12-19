В Киеве 271 единица спецтехники расчищает улицы от снега, Кличко вновь призывает не садиться за руль

Вся коммунальная техника в Киеве сейчас расчищает улицы от снега, но, учитывая то, что за последние сутки выпало почти полумесячная норма осадков и снег не прекращается, ситуация непростая.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко во время проверки работы коммунальщиков по уборке снега, сообщает пресс-служба КГГА.

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«Сейчас мы на улице Телиги видим, что несколько грузовиков не смогли преодолеть подъем. Ждем спецтехнику для того, чтобы вытащить их. Хочу подчеркнуть, что городская власть запретила въезд большегрузной техники в город. И обращаемся к правоохранителям внимательно контролировать въезды в столицу и не пускать грузовики, чтобы не было коллапса и заблокированного движения на улицах», – отметил Виталий Кличко.

Мэр назвал ситуацию чрезвычайной и заверил, что в среду, когда снегопад, по прогнозам, должен утихнуть, вся коммунальная техника будет работать на улицах круглосуточно.

Руководитель «Киевавтодора» Александр Густелев сообщил, что этой ночью в городе работает 271 единица спецтехники и формируются большие колонны в 5-8 единиц техники, которые убирают снег.

«Также к ним дополнительно присоединяется тяжелая техника – грейдеры, которые будут работать на столичных дорогах. И техника не будет останавливаться. Только для заправки и чтобы пополнить запас соли», – подчеркнул Александр Густелев.

Мэр столицы отметил, что все коммунальные службы работают в режиме чрезвычайной ситуации и в экстренных случаях киевляне должны обращаться в службу 1551 или в полицию.

«Все службы работают круглосуточно. И наша задача сейчас – сделать все, чтобы утром город не остановился», – сказал Виталий Кличко.

Также мэр еще раз обратился к столичным водителям, чтобы утром они оставили машины дома и воспользовались общественным транспортом.