В Киеве из-за снегопада общественный транспорт не будет курсировать по расписанию

В связи с ухудшением погодных условий наземный общественный транспорт в Киеве будет курсировать без соблюдения расписания движения. Об этом сообщает «Киевпастранс», передает пресс-служба КГГА.

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"С начала движения транспорта 19 декабря для автобусов, троллейбусов, трамваев введено оперативное положение №3 - курсирование без соблюдения расписания в связи с ухудшением погодных условий и осложненным движением", - говорится в сообщении.

Напомним, что в столице продолжается ухудшение погодных условий. Утром 19 декабря ожидается очень сильный снег, порывы ветра 15-18 м / с, метель, на дорогах гололедица.