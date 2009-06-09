Касперский стал лауреатом госпремии РФ за 2008г.

Российский программист, специалист по антивирусной защите, директор антивирусной компании "Лаборатория Касперского" Евгений Касперский, ставший во вторник лауреатом госпремии РФ в области науки и технологий за 2008 год, считает, что его награда может стать стимулом к развитию для других российских IT-компаний.

Премия была присуждена Касперскому за достижения в борьбе с компьютерными вирусами, а также достижения в сфере современных систем защиты компьютерной информации. Лауреат госпремии получает денежное вознаграждение, диплом и почетный знак. В прошлом году размер премии составил 5 миллионов рублей. "Честно говоря, мне очень приятно, что государство заметило мою работу, заметило мой труд", - сказал Касперский РИА Новости. "Это может быть хорошим стимулом для других айтишных компаний просто в силу того, что государство их видит", - считает он. По словам собеседника агентства, известие о награде застало его в Нью-Йорке, где он находился в рамках продолжавшейся два месяца деловой поездки. "Новость о премии меня накрыла в Нью-Йорке. Чувства меня переполняли. Это были выходные, поэтому я отдыхал, просто гулял, и ходил по нью-йоркским набережным, гордо расправив грудь", - сказал Касперский, смеясь. По его словам, "сигналов"со стороны государства о том, что необходимо развивать информационные технологии - "софт", "железо", поступало очень много. "Нужно этим заниматься, не бояться, выходить на внешние рынки, западные, восточные. У нас получилось - почему не получится у других? (Премия) - один из нескольких толчков, которые уже были, не исключено, что и еще будут", - сказал программист. Вместе с тем, он считает бесперспективным широкомасштабное участие государства в сфере информационных технологий, в частности, создание крупных госкорпораций. "Мне лично кажется, что поскольку IT - это индустрия очень-очень молодая, мне кажется, что больший успех будет сопутствовать не большим государственным мероприятиям, а частным неожиданным прорывам", - считает Касперский. Касперский родился 4 октября 1965 года в Новороссийске, в 1982 году окончил физико-математическую школу-интернат номер 18 имени Колмогорова при МГУ, в 1987 году - военное учебное заведение "Высшая краснознаменная школа КГБ" (сейчас "Институт криптографии, связи и информатики"Академии ФСБ России). До 1991 года работал в многопрофильном научно-исследовательском институте Минобороны СССР. Начав изучение компьютерных вирусов в октябре 1989 года, в 1997 году Евгений Касперский стал одним из основателей "Лаборатории Касперского". На сегодня он является одним из ведущих мировых специалистов в области защиты от вирусов. Автор большого числа статей и обзоров по проблеме компьютерной вирусологии, регулярно выступает на специализированных семинарах и конференциях в России и за рубежом. Касперский - член Организации исследователей компьютерных вирусов (CARO), которая объединяет наиболее выдающихся экспертов в этой области. В 2007 году Касперскому была присуждена медаль "Символ науки" - награда некоммерческого партнерства популяризации достижений науки и техники.