Под Киевом стоят километровые очереди из грузовиков: въезды в столицу заблокированы (фото)

На въездах в Киев со стороны Борисполя и Бучи (на "Варшавке") стоят километровые очереди фур в два ряда - их не пускают в столицу, чтобы не создавали на городских улицах еще большие заторы. проезд открыт только по одной полосе, поэтому на въездах - многочасовые пробки. Об этом сообщает ТСН.ua.

"В соответствии с протоколом Киевской городской государственной администрации, 19 декабря ограничено движение крупногабаритных транспортных средств на въездах в столицу до 13:00", - сообщает патрульная полиция Украины.

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"Выезды из Киева на М06 и М05 существенно затруднены, местами заблокировано фурами. Просим воздержаться на несколько часов от поездок в этих направлениях. Задействованы соответствующие службы для восстановления движения. На других трассах проезд обеспечен", - написал в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян.

В эти минуты на трассе Одесса-Киев от Жашкова к столице в снежных заносах застряли до 100 фур, минимум два пассажирских автобуса. Метель там продолжается. В то же время движение по трассе довольно интенсивное. Как говорят свидетели, ночью и накануне работала снегоуборочная техника. По состоянию на утро вторника на участке 100-130 км от Киева техники не замечено, кроме одной пожарной машины. Водители помогают друг другу вытягивать автомобили, когда это возможно.

Как сообщал УНИАН, в Киеве из-за снегопада общественный транспорт не будет курсировать по расписанию.