Продажа автомобилей в КНР за 5 месяцев увеличилась на 14,3%

Почти пять миллионов автомобилей отечественного производства были проданы в Китае за первые пять месяцев текущего года, что на 14,3% выше, чем в прошлом году, сообщают во вторник местные СМИ со ссылкой на данные Китайской ассоциации автопроизводителей.

Как отмечают в ассоциации, значительный спад в автомобильной промышленности КНР, зафиксированный в прошлом году, ликвидирован благодаря масштабным мерам государственной поддержки. Интенсификация автомобильной промышленности и повышение спроса на автомобили в Китае рассматриваются властями страны как одна из приоритетных задач в условиях мирового финансового кризиса. Согласно данным ассоциации, с января по май в КНР продано 4,96 миллиона автомобилей китайского производства. Это на 14,29% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

В мае в КНР произведено и реализовано более 1,1 миллиона автомобилей. По прогнозам экспертов, в 2009 году в КНР будет продано 10,2 миллиона автомобилей китайского производства, что на 8,7% выше, чем годом ранее. Китай в 2009 году вышел на первое место в мире по объемам внутренних продаж автомобилей, обогнав США. В условиях мирового финансового кризиса, когда в США, Японии и европейских странах автопроизводители терпят значительные убытки, китайский рынок становится главным спасением. Так, в начале июня появилась информация, что американский гигант General Motors намерен продать марку Hummer китайской компании Tengzhong Heavy Industrial Machinery Co.