В 2017 году в Днепропетровской области реализованоболее 200 инфраструктурных проектов - Резниченко





В этом году на Днепропетровщине было реконструировано и построено с нуля больше 200 инфраструктурных объектов. В 2018 году масштабное строительство продолжится, в бюджете на развитие области выделено в 1,5 раза больше, сообщает пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.

Днепр ОГА обнародовала годовой отчет за 2017 год. Комментируя проведенную работу, глава облгосадминистрации Валентин Резниченко отметил, что 2017 стал для Днепропетровщины годом масштабных социальных проектов.

«В области капитально отремонтировали более 160 дорог, реконструировали 13 детсадов, начали с нуля строительство еще 4. Обновили более 10 медучреждений, реализовали более 20 экопроектов, обустроили около 30 альтернативных котельных. Всего на развитие области потратили 1,5 млдргрн. Это стало возможным благодаря децентрализации - реформе, инициированной Президентом Украины Петром Порошенко», - доложил глава Днепр ОГА.

Среди приоритетных направлений работы в этом году был капитальный ремонт дорог. Отремонтировано 160 коммунальных дорог, которые не видели нового асфальта десятилетиями.

Также в приоритете дети: благодаря капитальному ремонту и строительству новых детских учреждений в садах области создано 1,5 тыс дополнительных мест. Школьники получили 20 современных школ, а опорная Петриковская школа признана лучшей инклюзивной школой страны.

В течение года отремонтированы более 10 медицинских учреждений, среди которых педиатрия областной больницы им. Руднева. Обновление и модернизация больниц также предусматривает новое оборудование - в этом году передано около полусотни ангиографов, томографов, аппаратов искусственного дыхания.

Особое внимание в области уделяется повышению энергоэффективности: уже 30 котельных на альтернативном топливе обеспечивают теплом детские сады, школы, медицинские учреждения и жилые дома.

Также 2017 в Днепропетровской области стал рекордным по воплощению экологических инициатив. Реализовано более 20 проектов по расчистке и восстановлению экосистемы рек, ликвидации подтоплений.

В Днепр ОГА также продолжили традиционную патриотическую работу. В центре города появилась Аллея памяти, посвященная погибшим героям. С успехом прошел второй всеукраинский фестиваль «Песни, рожденные в АТО». При областной администрации работают бесплатные образовательные и реабилитационные курсы для бойцов АТО и членов их семей.

«Мы много сделали в 2017 году, и имеем большие планы на следующий год. Хочу заверить, что восстановление Днепропетровщины будет продолжаться. Мы одни из первых областей в стране приняли бюджет-2018, и в нем заложено в 1,5 раза больше средств на развитие региона. 2,2 млрд грн будут потрачены на школы, дороги, больницы, экологию и повышение качества жизни жителей области», - заверил Валентин Резниченко.